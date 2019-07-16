Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливней

Общество 16.07.2019 16:47
2598 9
16.07.2019 16:47
Выполнение работ по устройству ливнеприемного лотка на склоне стадиона "Волгоград Арена" обошлось заказчику в 731 тысячу рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик МУП "Северное" произвел закупку у единственного поставщика - ООО "АльянсСтройКом", которому по условиям договора не возбранялось выполнить работы досрочно установленного срока.
Напомним, что в конце июня на склоне возле "Волгоград Арены", который постоянно страдал из-за ливней, был построен широкий лоток для отведения ливневых вод. Ширина бетонной конструкции, которая протянулась вдоль склона от парковки на улице Крылова и до рокадной дороги, составляет 5 метров. Для сравнения, предыдущий лоток, который не выдержал ливня, был шириной всего 40 сантиметров. Летние ливни, которые обрушились на город в последние дни, протестировали новое бетонное сооружение по полной. Огромные лоток устоял под натиском стихии и вполне справился со своей задачей.
Отметим, что склон "Волгоград Арены" подмывало несколько раз. Летом прошлого года после дождя был размыт большой участок на склоне непосредственно под ареной. В этом году разрушения были зафиксированы в районе автостоянки, расположенной напротив общежития ВГАФК. Во всех случаях сумма ущерба, нанесенного стихией, не озвучивалась. Можно предположить, что ущерб значительно больше стоимости нового лотка для отвода воды. Неизвестными остались и причины оползней. В Нижне-Волжском управлении федеральной службы по техническому, технологическому и атомному надзору засекретили результаты работы комиссии, которая должна была установить причины разрушения склона "Волгоград Ареной" после ливня в 2018 году.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54444 0
10.07.2019 18:38
27725 0
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемников16.07.2019 17:17
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой16.07.2019 15:00
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальников16.07.2019 14:14
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду16.07.2019 10:49
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»15.07.2019 17:43
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновников15.07.2019 17:03
В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллиона15.07.2019 14:57
В Волгограде благоустройство Центральной набережной шагнуло в сторону Ворошиловского района15.07.2019 12:47
В Волгограде прощаются с погибшей судьей15.07.2019 11:34
За позорный ремонт дворовой дороги в Волгограде подрядчик попал в черный список15.07.2019 10:21
После дождей жизнь обитателей дома в центре Волгограда превращается в кошмар14.07.2019 16:47
«Уличный артист»: самые поющие волгоградцы живут в Кировском районе14.07.2019 12:53
В Волгограде задержка зарплаты обернулась для МУПа денежным штрафом14.07.2019 12:18
Дворцу спорта в Волгограде «подкинули» еще 25 миллионов14.07.2019 07:56
Мусорный регоператор Волгоградской области наводит ужас на жителей мертвыми душами14.07.2019 06:09
Реклама