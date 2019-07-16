Общество

Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливней

Общество 16.07.2019 16:47
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16.07.2019 16:47


Выполнение работ по устройству ливнеприемного лотка на склоне стадиона "Волгоград Арена" обошлось заказчику в 731 тысячу рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик МУП "Северное" произвел закупку у единственного поставщика - ООО "АльянсСтройКом", которому по условиям договора не возбранялось выполнить работы досрочно установленного срока.
Напомним, что в конце июня на склоне возле "Волгоград Арены", который постоянно страдал из-за ливней, был построен широкий лоток для отведения ливневых вод. Ширина бетонной конструкции, которая протянулась вдоль склона от парковки на улице Крылова и до рокадной дороги, составляет 5 метров. Для сравнения, предыдущий лоток, который не выдержал ливня, был шириной всего 40 сантиметров. Летние ливни, которые обрушились на город в последние дни, протестировали новое бетонное сооружение по полной. Огромные лоток устоял под натиском стихии и вполне справился со своей задачей.
Отметим, что склон "Волгоград Арены" подмывало несколько раз. Летом прошлого года после дождя был размыт большой участок на склоне непосредственно под ареной. В этом году разрушения были зафиксированы в районе автостоянки, расположенной напротив общежития ВГАФК. Во всех случаях сумма ущерба, нанесенного стихией, не озвучивалась. Можно предположить, что ущерб значительно больше стоимости нового лотка для отвода воды. Неизвестными остались и причины оползней. В Нижне-Волжском управлении федеральной службы по техническому, технологическому и атомному надзору засекретили результаты работы комиссии, которая должна была установить причины разрушения склона "Волгоград Ареной" после ливня в 2018 году.

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