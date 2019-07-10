«Встал на сторону алиментщика»: история из студии «Пусть говорят» с громким разводом «Миссис Волгоград-2018» переместилась в суд





Сегодня Волгоградский облсуд оставил в силе ранее вынесенное решение Ворошиловского районного суда по иску Евгении Коваленко к бывшему мужу Андрею Коваленко о лишении его родительских прав. Как рассказала ИА «Высота 102» адвокат Евгении Лилия Сысолятина, Евгении не удалось добиться лишения родительских прав Андрея на двоих дочек. Евгения – обладательница титула «Миссис роскошь», который она получила на конкурсе «Миссис Волгоград-2018». О ее непростой истории вся страна узнала из передачи «Пусть говорят». По словам Лилии Григорьевны, поводом для подачи иска в суд о лишении прав бывшего мужа стали хронические долги Андрея Коваленко по алиментам. Бывшей супруге приходится предпринимать титанические усилия, чтобы получить хоть какие-то копейки от отца ее детей. Однако эти основания суд счел недостаточными для лишения родительских прав Андрея Коваленко. «Мы возмущены этим решением суда. Получается, что суд, который должен защищать интересы детей и матери, встал на сторону злостного неплательщика алиментов. На решение областного суда будет подана апелляция», – заявила Лилия Сысолятина.









Напомним, о непростых отношениях Андрей и Евгения буквально накануне рассказали в студии программы «Пусть говорят» - на первом канале вышел повтор уже вышедшей в эфир передачи. После рождения двух детей, казалось бы, благополучная и состоятельная семья распалась. Андрей обвинял Евгению в измене, а та – в долгах, в которых оказалась благодаря бывшему супругу, и в отсутствии внимания к детям. Впрочем, в студии после теста ДНК обвинения Андрея рассыпались. А вот долги остались – и их приходится гасить Евгении. Благодаря заключенному мировому соглашению с банком ей удалось реструктуризировать долги за дом и сохранить его для своих детей. Однако, по словам адвоката Евгении, бывший супруг продолжает ее преследовать, угрожать ей расправой и оскорблять ее.

Между тем, на передаче выяснилось, что у Андрея Коваленко было уже несколько браков и у него пятеро детей от разных женщин, а его пресловутая состоятельность оказалась фикцией. Так, оказалось, что корона красоты, которую он подарил своей супруге, стоила… 450 рублей. Впрочем, среди зрителей нашлись и те, кто осуждал Евгению. С ними категорически не согласна адвокат многодетной мамы. «Женя – настоящий боец. Она попала в дикую ситуацию, у нее отобрали бизнес, пытались забрать дом, опорочили ее репутацию, но она все выдержала и выстояла и продолжает защищать свою честь и достоинство. Она создала свой бизнес, пытается что-то заработать, чтобы поднять детей, спасает одну из дочек, которая серьезно заболела, выплачивает ипотеку за дом. Только ее бывший муж забывает платить алименты. Кстати, гонорар за съемки второй передачи «Пусть говорят», которые прошли 6 марта, он так и не получил. Благодаря предпринятым нами мерам с помощью судебных приставов более ста тысяч рублей были изъяты в счет долга по алиментам. Это вызвало у него ярость, а сотрудники канала получили от него порцию оскорблений», - добавляет Лилия Григорьевна.

По словам защитника, сейчас судебные тяжбы между супругами продолжаются. Евгения уже обратилась в суд с иском о разделе имущества и выделении доли по кредитам, которые она вынуждена платить сейчас за двоих, на бывшего мужа.

Скриншоты передачи "Пусть говорят" - Первый канал.