



Руководитель частного охранного предприятия из Волгограда, задолжавший около четверти миллиона рублей сотрудникам, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобами на бывшего работодателя в надзорное ведомство обратились уволившиеся сотрудники.

Проверка подтвердила, что в начале года после ухода с работы 13 человек им не выплатили зарплату. В тоже время возможность отдать честно заработанные деньги сотрудникам сотрудникам у организации была.