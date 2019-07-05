Общество 04.07.2019 16:28
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04.07.2019 16:28
Руководитель частного охранного предприятия из Волгограда, задолжавший около четверти миллиона рублей сотрудникам, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с жалобами на бывшего работодателя в надзорное ведомство обратились уволившиеся сотрудники.
Проверка подтвердила, что в начале года после ухода с работы 13 человек им не выплатили зарплату. В тоже время возможность отдать честно заработанные деньги сотрудникам сотрудникам у организации была.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ “Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы”. Расследованием занимаются следователи СО по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Как стало известно ИА "Высота 102" из достоверных источников, речь идет об ООО ЧОП "Герат-Волга".
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