Телеком

Роскомнадзор: МегаФон — оператор с наибольшим числом базовых станций в России

Телеком 03.07.2019 12:53
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03.07.2019 12:53


Всероссийский оператор цифровых возможностей МегаФон лидирует по числу базовых станций в России по данным Роскомнадзора по результатам 5 месяцев 2019 года. Всего у оператора более 238,52 тысяч базовых станций, при этом общее число базовых станций стандарта LTE (4G) составляет 98,1 тысяч, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Сегодня сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна клиентам в 83 российских регионах, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
По данным Роскомнадзора, за 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16% до 283,4 тыс. объектов, говорится в отчёте Роскомнадзора. При этом МегаФон владеет наибольшим числом базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., а показатели остальных конкурентов значительно ниже - 67,9 тыс, 65,2 тыс. и 52,3 тыс.
Число базовых станций, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

Число базовых станций 4G/LTE, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

«Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Данные Роскомнадзора на протяжении 5 месяцев подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций. Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке,по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру», — говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

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