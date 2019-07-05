В Волгоградской области под воду ушли танки





Маневры на глубине до 5 метров отрабатывают танковые экипажи в специальном бассейне на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, занятия по легководолазной подготовке проводят танкисты 49-й армии. Они погружаются под воду, отрабатывая действия в различных ситуациях, а также правила и способы подводной эвакуации.

Танкистам предстоит пройти под водой около 100 метров. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

В ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов совершенствуют навыки использования изолирующего противогаза, тренируются правильно дышать и передвигаться под водой, а также отрабатывают порядок действий при нештатных ситуациях. К занятиям допускаются танкисты, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке.



