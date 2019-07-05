Обычная детская игра закончилась для юного жителя Иловлинского района травмой. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне десятилетний мальчишка играл во дворе. Четвероклассник решил забраться на крышу гаража, но, видимо, оступился и упал на землю. Пострадавшего доставили в Иловлинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у него перелом обеих костей левого предплечья. Теперь пареньку как минимум на несколько недель придётся отказаться от попыток куда-нибудь вскарабкаться.

Полицейские, врачи и спасатели напоминают волгоградцам, что период каникул - это самое травмоопасное время для их детей. Чтобы избежать беды, нужно постоянно напоминать школьникам о правилах безопасности и своим примером показывать важность их соблюдения.