В Волгоградской области о лесных пожарах предупредят беспилотники

Общество 01.07.2019 15:40
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01.07.2019 15:40
Группа беспилотных летательных аппаратов приступила к мониторингу пожароопасной обстановки на территории Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, управляют техникой сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Воздушная разведка пожарной обстановки проводится с целью оперативного выявления, реагирования на возникновение возгораний и их ликвидации на ранней стадии. Одновременно проводится наземное патрулирование территории совместно с органами местного самоуправления, сотрудниками комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, полицейскими и другими ведомствами.
МЧС напоминает, что на территории Волгоградской области по-прежнему сохраняются высокие риски возникновения и развития крупных природных пожаров. На сегодняшний день особый противопожарный режим действует на территориях 47 городских и сельских поселений 10 районов Волгоградской области. В целях профилактики и предупреждения случаев возгорания на период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ. В условиях особого противопожарного режима за нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа возрастает в два раза.
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