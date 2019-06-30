«125 тысяч рублей за каждого»: в Волгоградской области фермера-китаянку оштрафовали за нелегальных овощеводов





Крупный штраф придется заплатить главе крестьянского хозяйства за привлечение к трудовой деятельности в теплицах нелегальных рабочих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, китаянка арендовала земельный участок для выращивания помидоров, однако не стала оформлять патенты на работу для своих соотечественников. Эти нарушения вскрылись во время рейда полицейских. Тогда были составлены 10 протоколов об административном правонарушении.

По каждому из десяти дел об административном правонарушении постановлением суда ИП глава КФХ Тё М.Л. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.18.15 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 125000 рублей. Не согласившись с постановлениями суда первой инстанции ИП глава КФХ Тё М.Л. обжаловала их в Волгоградский областной суд. Однако ее жалобу суд оставили без удовлетворения.



