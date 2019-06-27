"Не маскируем и не прячем": в Волгоградской области сфотографировали все придорожные "треноги" после выступления президента на Госсовете





В Центре автоматической фиксации административных правонарушений ОДД ГИБДД МВД по Волгоградской области сегодняшний день начали с раздачи поручений сделать фотографии всех передвижных комплексов, которые в народе прозвали «ловушками» или «треногами». Об этом рассказал ИА «Высота 102» врио начальника центра Андрей Матюшкин. В ведомстве так отреагировали на прошедшее накануне в Кремле заседание Госсовета, посвященное ремонту дорог, строительству новых магистралей и повышению безопасности дорожного движения. В частности, выступая на мероприятии, президент Владимир Путин поднял вопрос передвижных камер фото и видеофиксации правонарушений на дороге. «Цель установки камер – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры скрывать и прятать. В таком случае происходит подмена смыслов. Вместо дисциплинирования водителей их подводят под штраф. Прошу навести здесь порядок», - заявил глава государства.

По словам Андрея Матюшкина, сегодняшний блиц-мониторинг передвижных комплексов подтвердил, что нарушений в их установке нет. «Никто их не прячет в кустах и не маскирует защитной сеткой, как можно увидеть в интернете. Конечно, посередине дороги комплексы не установишь, поэтому они располагаются на обочинах, это объективно», - констатировал Андрей Анатольевич.

По словам врио начальника центра, всего в Волгоградской области в настоящее время 36 передвижных комплексов видеофиксации правонарушений на дороге. «Хочу развеять миф – эти комплексы не принадлежат ни ГИБДД, ни частным лицам, они являются собственностью Волгоградской области. ГКУ «Безопасный регион», на балансе которого они находятся, заключает контракты с частными структурами только на их обслуживание. Все контракты прозрачны, все происходит в рамках законных процедур. Все штрафы идут в бюджет Волгоградской области, обслуживающие передвижные комплексы компании ничего с этих штрафов не имеют. Сотрудники этих компаний должны обеспечить доставку комплекса в определенное место, его эксплуатацию и охрану от вандалов. Вся информация затем поступает в наш центр, мы ее перепроверяем, и только после этого рассылаются извещения о нарушении ПДД и выписываются штрафы. Кроме того хочется особенно подчеркнуть, что нет никаких планов по сбору штрафов, есть один критерий эффективности работы по профилактике нарушений ПДД – это снижение смертности и травматизма на дорогах региона», - пояснил он.

По словам Андрея Матюшкина, передвижные комплексы устанавливают обычно в проблемных местах на дорогах – например, где оживленное движение, или где часто происходят ДТП. «Если после установки комплексов на данных участках снизилась аварийность, мы считаем, что цель достигнута. Мы оперируем только такими критериями, а не тем, сколько штрафов собрано», - пояснил врио руководителя ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по Волгоградской области.

На вопрос о том, почему нельзя устанавливать предупредительные знаки о том, что на обочине стоят передвижные комплексы, Андрей Анатольевич пояснил, что это запрещено ПДД. «Установка знаков – это крайне ответственный и требующий согласований процесс, поэтому мы не можем их все время перевозить и устанавливать при смене дислокации комплексов», - рассказал он.

Между тем, у жителей некоторых регионах России, где передвижные комплексы эксплуатируют в рамках государственно-частного партнерства, действительно, возникают справедливые вопросы к работе коммерческих фирм, которые владеют подобными объектами. Однако в Волгоградской области такой практики нет.

Напомним, осенью прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн попытался раздуть скандал, обвинив чиновников Волгоградской области в использовании частных передвижных комплексов видеофиксации правонарушений на дорогах. Поводом для этого стал сюжет Первого канала, где, как потом констатировали депутаты облдумы, прозвучала недостоверная информация. На самом деле все «треноги», которые встречаются на дорогах, являются собственностью государственного казенного учреждения «Безопасный регион». Так что никакого продолжения эта история не получила. Осталось неизвестным, извинился ли Александр Хинштейн за свое громкое заявление.



