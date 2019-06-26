Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливню









На склоне возле «Волгоград Арены» завершены работы по строительству широкого лотка для отведения ливневых вод. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня новое сооружение осмотрел глава Волгограда Виталий Лихачев. Поливальная машина устроила тест-драйв новой конструкции, промыв ее водой.

Ширина бетонного желоба, который протянулся вдоль склона от парковки на улице Крылова и до рокадной дороги, составила 5 метров. Размер предыдущего лотка, который не справился с последним ливнем, был всего 40 сантиметров.













Напомним, 16 июня в Волгограде единовременно выпала недельная норма осадков. В итоге, возле стадиона вода направилась через бордюр и смыла часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной. Летом прошлого года после дождя был размыт большой участок на склоне непосредственно под ареной. В этом году разрушения были зафиксированы в районе автостоянки, расположенной напротив общежития ВГАФК.

Пропускная способность нового широкого лота – на порядок выше предыдущего. Для регулирования скорости воды на верхней и нижней его границах установлены бетонные бордюры.



