В Волгоградском отделении «Союза журналистов» - новый руководитель









Главный редактор газеты «Жирновские новости» Валерий Мельников лишился поста председателя регионального отделения «Союза журналистов России». Как сообщили ИА «Высота 102» участники отчетно-выборной конференции, на эту должность избран Вячеслав Черепахин, член общественной палаты Волгоградской области, президент медиа-группы "Премия".

Валерий Мельников, а также редакция возглавляемой им газеты. К слову, количество членов организации постоянно сокращается. Так, вместо 527 человек теперь в региональном союзе журналистов осталось 400. За последние пять лет в организацию вступили 60 представителей разных профессий, в том числе работающие в газетах дизайнеры. Но этого, отмечают журналисты, крайне мало, учитывая постоянный отток членов. 14 июня покинул пост ответственного секретаря организации Александр Добрушин, который занимал эту должность 14 лет. Сделал он это в знак протеста против "бездарного", по его мнению, руководства региональным Союзом журналистов Валерием Мельниковым и развалом организации. Между тем, многие члены организации настаивали на смене руководителя. Связано это было с неудовлетворительной, по их мнению, работой региональной организации, которую уже давно не видно и не слышно. (О проблемах регионального союза ИА "Высота 102" сообщало ранее в публикации - "Волгоградский Союз журналистов сотрясают скандалы" - прим. ред.). Волгоградский «Союз журналиста» не имеет даже своего сайта, чем он занимается – известно было, вероятно, экс-руководителю этой организации, который живет и работает в одном из самых отдаленных районов области – в Жирновске. «Союз ветеранов волгоградской журналистики так и не заработал, не открыла двери школа молодого журналиста…», - обменивались мнениями члены организации. Как рассказали ИА «Высота 102» участники конференции, ладно бы это. Но, как утверждают волгоградские журналисты, региональное отделение «Союза журналистов России» до сих пор не зарегистрировано в Минюсте РФ по Волгоградской области. Большие проблемы у организации и со сбором членских взносов. Так, около половины членов взносы не платят. Мало того, по некоторым сведениям, не делал это и сам

С новым председателем члены Союза журналистов связывают надежды на подъем в работе организации в последующие пять лет. В своем телеграм-канале Вячеслав Черепахин сегодня написал, что «давно уже видит минусы от отсутствия консолидации журналистов». «Начиная от их защиты в правоохранительных органах - до поддержки и продвижения их деятельности во власти и отрасли. Мне неприятно видеть, когда толковые журналисты теряют работу и маргинализируются, неважно, по какой причине. Понятно, что это дело небыстрое и кропотливое. Но попытаться, думаю, стоит», - считает новый руководитель реготделения Союза журналистов.

По мнению Черепахина, организация нуждается в модернизации и расширении. «Ещё много чем могу поделиться - о конкурсах, премиях, ветеранах журналистики, льготах… Но, думаю, об этом уже позже и подробнее где-нибудь расскажу», - заключил председатель реготделения союза.



