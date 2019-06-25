В Волгоградской области избавляются от «фейковых» УК

Общество 25.06.2019 10:59
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25.06.2019 10:59
Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области направила шесть исков в арбитражный суд с требованием аннулирования лицензий управляющих компаний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда, иски поданы в отношении ООО «Управдом Кировский», ООО «Управляющая организация «Гала-парк», ООО «Управляющая компания «Дом сервис», ООО «Управляющая компания «Идеальный дом», ООО «Технология», ООО «Управляющая организация «Покровъ». Ранее в инспекции заявляли о намерении лишить лицензий 7 управляющих компаний, большинство из которых в госжилнадзоре считают «пустышками». Об этом говорят факты отсутствия в управлении некоторых из лицензиатов многоквартирных домов более 6 месяцев подряд. В отношении одной УК решение об аннулировании лицензии принято по причине систематического уклонения от проведения проверок его деятельности органом государственного жилищного надзора, за что лицензиат неоднократно привлекался к административной ответственности.
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