



При посещении популярного шоу-музея «Гранд Макет Россия» в Санкт-Петербурге семья коренных жителей Волгограда обратила внимание на не совсем удачный, по их мнению, выбор места для миниатюрной копии знаменитой статуи «Родина-мать зовет!».





Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы даже оставили запись в книге отзывов, отметив что легендарный монумент «разместили у столба». «Просто нам очень хочется, чтобы многочисленные туристы, которые приезжают в Санкт-Петербург со всей России и мира, могли почувствовать, насколько величественна наша « Родина-мать », - поделились патриоты родного города с редакцией ИА «Высота 102».

