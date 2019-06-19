Президент России Владимир Путин завтра проведет прямую линию





Завтра в 12-00 состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт прямой линии, транслировать это событие будут телеканалы «Первый», Россия-1, Россия-24, ОТР и НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».

Россияне уже активно задают вопросы главе государства в самой разной форме – в виде сообщений, видеообращений, мобильного приложения, в соцсетях и т.д. Поднимаются самые разные темы из всех регионов России – о низких размерах пенсий и пособий, о нехватке мест в детских садах, о проблемах с льготным лекарственным обеспечением, об отношениях России и Украины, о мусорной реформе. Есть и «экзотические» вопросы – например, почему Владимир Путин носит часы на правой руке. Уже задано около 700 тысяч вопросов, прием обращений продлится до окончания прямой линии.

Справка. Первая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. Хотя эфир длился около двух с половиной часов, на 60 минут больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.

В 2018 году прямая линия продолжалась четыре часа 20 минут. Всего поступило более двух миллионов обращений, президент успел ответить на 73 из них.



