Общество 18.06.2019 17:27
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18.06.2019 17:27
На «Волгоград Арене» случились «незначительные протечки на секторе стадиона». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Спорт Инжиниринг». Однако, как выяснилось, работы по приведению внутренних помещений в порядок продолжаются уже год - после "знаменитого" июльского ливня 2018 года. «В рамках финальных работ по устранению последствий ЧС после прошлогодних июльских дождей на "Волгоград Арене" АО "Стройтрансгаз" ведёт планово-ремонтные работы по гидроизоляции внутренних помещений. Характер работ предполагает вскрытие деформационных швов и их изоляцию. На указанных участках в момент дождя прошли незначительные протечки на секторе стадиона. После ливня ремонтно-восстановительные бригады оперативно устранили последствия и убрали воду», - говорится в сообщении федерального предприятия.
Между тем, произошедшее напугало руководство футбольного клуба «Тамбов», который собирался первые домашние матчи в рамках РПЛ проводить в Волгограде. «Матч-ТВ» сообщил со ссылкой на спортивного директора Павла Худякова, что из-за природного катаклизма и затопления подтрибунных помещений было решено отказаться от проведения первых матчей на «Волгоград Арене». Теперь «Тамбов» будет играть в Саранске, а волгоградцы лишатся возможности увидеть матчи именитых клубов.
Напомним, сильный ливень в воскресенье вновь размыл склон стадиона в Волгограде. Подобное происходит уже второй раз. В Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, где проводили проверку обстоятельств данного инцидента в прошлом году, засекретили результаты расследования под видом «государственной тайны».
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