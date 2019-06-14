Общество
Так выглядел фонтан-«убийца»

Приговор вынесен: в Волгограде разбирают фонтан-«убийцу»

Общество 14.06.2019 18:06
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14.06.2019 18:06


Фонтан в парке 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе, получивший прозвище "убийца" после гибели в нем 12-летнего подростка, больше никогда не заработает. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в парке начались работы по демонтажу конструкции фонтана. Этой весной с чаши фонтана была демонтирована облицовка, а сегодня подошла очередь и центральной конструкции фонтана, выполненной в виде земного шара. Ее также демонтировали, погрузили в грузовик и увезли.

Напомним, трагическая гибель ребенка произошла в 2015 году. 12-летний мальчик купался в фонтане и в какой-то момент автоматически включились насосы по забору воды. Школьника присосало к сливному отверстию, которое не было закрыто решеткой. Помочь мальчику не смогли ни его приятель, ни проходившие мимо люди. Суд позже установит, что проведенные работы по установке фонтана "не отвечали требованиям безопасности". 

Виновники этой кошмарной истории, причиной которой стала преступная халатность, были осуждены. Директор МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" Ольга Лемякина в 2016 году получила 1 год колонии-поселения, а гендиректор фирмы-подрядчика "АСТИ Альфа" Александр Пошнагов  - 2 года колонии общего режима. После случившейся трагедии фонтан больше не включали.

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