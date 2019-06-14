Общество

Мощь современного оружия продемонстрируют на военном полигоне под Волгоградом

Общество 14.06.2019 17:35
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14.06.2019 17:35


Впервые на полигоне Прудбой в Волгоградской области пройдет выставка современной техники и вооружения Южного военного округа в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе округа. Зрители увидят 24 единицы боевой и специальной техники, новейшее перспективное оружие, в том числе: танк Т-90А и Т-72Б3, боевую машину пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы "МСТА-С", "Акацию" и буксируемую "МСТА-Б", 120-мм "Хосту", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", 120-мм возимый миномет "Сани", зенитный ракетный комплекс ТОР-2М, противотанковый управляемый ракетный комплекс "Штурм-С", разведывательную химическую машину РХМ-6, боевую машину десанта БМД-2, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А.
Кроме того, на полигоне будет проведен динамический показ боевой техники: гости форума смогут увидеть 5 эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов. Отмечается, что демонстрационная программа форума станет зрелищным событием и продемонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

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