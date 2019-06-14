В Волгограде на месте киоска зацвели розы

Общество 14.06.2019 16:56
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14.06.2019 16:56
В Волгограде на Аллее Героев на месте торгового павильона стали высаживать 137 кустов красных роз. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, изначально участок на Аллее Героев был предоставлен муниципалитетом для временного размещения некапитального объекта. Однако спустя некоторое время его владельцы смогли оформить постройку как капитальное строение. С иском о признании отсутствующим права собственности на данный объект администрация Волгограда обратилась в суд.
В соответствии с условиями заключенного мирового соглашения между собственником и муниципалитетом вместо павильона общей площадью порядка 100 кв. м предпринимателям предоставлено несколько мест в других районах города общей площадью почти в два раза больше – 180 кв. м. Все эти места внесены в утвержденную муниципалитетом схему размещения нестационарных торговых объектов.
Теперь на территории, освобожденной от торгового павильона, будет расти розовая клумба.
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