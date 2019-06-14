В Волгоградской области ребенка-инвалида обеспечили дорогостоящим лекарством по требованию прокуратуры
Общество 14.06.2019 10:40
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14.06.2019 10:40
Несовершеннолетнего жителя Жирновского района, страдающего редким врожденным иммунодефицитным заболеванием, обеспечили дорогостоящим лекарством только после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 12-летний мальчик, у которого выявлено нарушение процесса свертываемости крови, нуждается в терапии дорогостоящим лекарством. Ребенку-инвалиду необходимо еженедельно принимать препарат, стоимость которого на одно применение превышает 25 тысяч рублей. Однако вопреки требованиям законодательства с начала 2019 года несовершеннолетний необходимым лекарством не обеспечивался. О нарушении прав ребенка на бесплатное лекарственное обеспечение в прокуратуру сообщила его мать. Было подано исковое заявление в суд о возложении на комитет здравоохранения Волгоградской области обязанности по обеспечению ребенка-инвалида лекарством согласно медицинским показаниям. В настоящее время мальчик обеспечен лекарственным препаратом в полном объеме.
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