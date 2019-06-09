В Волгограде собаки вышли в свет в костюмах ангелов и полицейских ради бездомных собратьев





Собаки в костюмах ангелов, мушкетеров, фламинго, лётчиков, фей, полицейских и пчёлок - все это герои благотворительно карнавала, который устроили сегодня в Комсомольском саду Волгограда зоозащитники. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на жару в парке собралось довольно много зрителей, а хозяева и их питомцы продемонстрировали полет фантазии и повеселись от души.





Костюмы оценивало жюри. Впрочем, абсолютно все выходы на сцену, а также неудавшиеся попытки засмущавшихся собак выступить, были встречены доброжелательно, потому что тех, кто пришел сегодня в Комсомольский сквер, объединила любовь к животным.





Во время праздника волонтёры также представили собравшимся щенков, которые находятся на попечении приюта «Дино» и ищут дом. В конечном итоге победителем конкурса костюмов стали псы в костюмах десантника, Кармен и ангела. Все участники карнавала получили подарки от спонсоров. Зоозащитники отмечают, что подобные мероприятия неизменно приносят результаты – каждый раз удается найти хозяев хотя бы для нескольких постояльцев приюта для животных.



