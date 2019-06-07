В Волгограде Пушкин покинул свою должность

Общество 07.06.2019 13:09
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07.06.2019 13:09
Директор ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» Евгений Пушкин уволился с поста руководителя учреждения. Как стало известно ИА «Высота 102», его место займет Ирина Терзиева, которая работала первым заместителем главы администрации Красноармейского района Волгограда.
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