Общество

Железнодорожный вокзал в Волгограде «потерял» свое название

Общество 07.06.2019 09:39
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07.06.2019 09:39


С крыши  железнодорожного вокзала «Волгоград-1» исчезла часть конструкции из названия объекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, это связано с реконструкцией вокзала. Также строительной сеткой закрыт циферблат на верхней башне сооружения. Часовой механизм также ремонтируется. Сейчас выполняется реконструкция и усиление каркаса часового панно. Стрелки часов будут очищены от внешних загрязнений, после чего их покроют специальным защитным слоем и лаком. Завершить работы планируется в конце июня, пояснили в пресс-службе ведомства. 

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