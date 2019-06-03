Общество

В Волгоградской области микрозаймы оштрафовали за недостоверную рекламу

Общество 03.06.2019 16:51
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03.06.2019 16:51


Заплатить штраф придется руководителю микрофинансовой организации из Котовского района. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший  помощник прокурора Волгоградской области  Оксана Черединина, нарушение вскрылось во время мониторинга средств массовой информации. Так  в выпусках местной газеты фирма не раз размещала объявления о предоставлении займов: "...Все по-честному! 0%. Начни с нуля, беспроцентный займ для новых клиентов. Без штрафа и комиссии...". Однако, вопреки закону,  в рекламе давалась только часть информации о займе - об одном условии, влияющем на его стоимость - 0% для новых клиентов.  В случае превышения семидневного срока полная стоимость займа возрастала до 300% годовых. В итоге   в адрес главного редактора газеты и рекламодателя внесены представления об устранении выявленных нарушений. Размещение недостоверной рекламы в районной газете прекращено. Микрофинансовая организация оштрафована на 100 тысяч рублей, а ее владелец -  на 4 тысячи рублей.

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