В Волгограде подростки с риском для жизни толкали грузовик по оживленной дороге

Общество 03.06.2019 13:19
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03.06.2019 13:19
С вопиющим нарушением правил безопасности столкнулись полицейские во время рейда на дорогах в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники ГИБДД увидели, как группа подростков катит по тоннелю на Тулака грузовую “ГАЗель”. Выяснилось, что неисправную машину ребят попросил отбуксировать их старший товарищ. Стоит ли говорить, что подростки подвергались опасности, толкая машину по проезжей части.
Также во время рейда сотрудники ГИБДД выявили водителя, отказавшегося проходить медосвидетельствование, 29 водителей управляли автомобилями с чрезмерно тонированными стеклами, двое водителей перевозили детей без детских удерживающих устройств и столько же управляли неисправным транспортом.
Помимо привлечения нарушителей к административной ответственности, стражи порядка провели с нарушителями профилактические о том, чем такие нарушения заканчиваются.
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