В Волгограде сотрудники МЧС искали судоводителей-нарушителей





Рейд Государственной инспекции маломерных судов прошел в акватории Волги в районе Волгограда. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сотрудники ГИМС провели патрулирование в минувшие выходные. Госинспекторы Волжской патрульной группы проверяли у судоводителей наличие документов, позволяющих управлять судном, спасательных средств и соблюдение правил безопасности при перевозке пассажиров.

Нарушения правил безопасности и отсутствие документов, по словам специалистов, являются самыми частыми нарушениями среди волгоградских судовладельцев. Искали сотрудники ведомства и тех, кто вышел на воду в состоянии алкогольного опьянения. У сотрудников ГИМС есть с собой алкотестеры. Впрочем на сей раз волгоградцы оказались дисциплинированными. Примерно из десятка проверенных маломерных судов нарушение нашли только на одном - судоводитель отправился в плавание, не взяв с собой необходимые документы.

Сотрудники МЧС напоминают, что помимо штрафа нарушителей может ожидать и отправление судов на штрафстоянку. Также призывают жителей быть максимально осторожными, чтобы отдых на воде не закончился бедой. Еще свежи воспоминания волгоградцев о трагедии, случившейся в июне прошлого года. Тогда при столкновении плавучей дачи и сухогруза погибли 11 человек.