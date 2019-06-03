Происшествия

В Волгограде сотрудники МЧС искали судоводителей-нарушителей

Происшествия 03.06.2019 11:06
1759 4
03.06.2019 11:06


Рейд Государственной инспекции маломерных судов прошел в акватории Волги в районе Волгограда. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сотрудники ГИМС провели патрулирование в минувшие выходные. Госинспекторы Волжской патрульной группы  проверяли у судоводителей наличие документов, позволяющих управлять судном,  спасательных средств  и соблюдение правил  безопасности при перевозке пассажиров. 
Нарушения правил безопасности   и отсутствие документов, по словам специалистов,  являются самыми  частыми нарушениями среди волгоградских судовладельцев. Искали сотрудники ведомства и  тех, кто вышел на воду в состоянии алкогольного опьянения. У сотрудников ГИМС есть с собой алкотестеры.  Впрочем  на сей раз волгоградцы оказались дисциплинированными. Примерно из  десятка проверенных маломерных судов  нарушение нашли только на одном - судоводитель отправился в плавание, не взяв с собой необходимые документы. 
Сотрудники МЧС напоминают, что помимо штрафа нарушителей может ожидать и отправление судов на штрафстоянку. Также призывают жителей  быть максимально осторожными, чтобы отдых на воде не закончился бедой. Еще свежи воспоминания волгоградцев о трагедии, случившейся в июне прошлого года. Тогда при столкновении плавучей дачи и сухогруза погибли 11 человек.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными
07.05.2019 17:29
12190 1
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
21570 16
Три человека пострадали при столкновении маршруток в Волгограде
12.05.2019 19:18
11108 0
Происшествия
03.06.2019 11:53
Происшествия 03.06.2019 11:53
1301 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.06.2019 10:28
Происшествия 03.06.2019 10:28
1549 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.06.2019 13:30
Происшествия 02.06.2019 13:30
3684 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.06.2019 10:13
Происшествия 02.06.2019 10:13
1093 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.06.2019 12:40
Происшествия 01.06.2019 12:40
1393 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.06.2019 11:12
Происшествия 01.06.2019 11:12
6946 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.06.2019 10:59
Происшествия 01.06.2019 10:59
1211 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.06.2019 10:02
Происшествия 01.06.2019 10:02
1269 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.06.2019 09:56
Происшествия 01.06.2019 09:56
671 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.06.2019 09:16
Происшествия 01.06.2019 09:16
908 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.05.2019 16:48
Происшествия 31.05.2019 16:48
2807 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.05.2019 12:16
Происшествия 31.05.2019 12:16
6823 24 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.05.2019 10:41
Происшествия 31.05.2019 10:41
5442 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.05.2019 10:26
Происшествия 31.05.2019 10:26
3765 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.05.2019 10:22
Происшествия 31.05.2019 10:22
4111 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:56
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на автобусе без тормозовСмотреть фотографии
11:53
У "Волгоград Арены" внедорожник "BMW" подрезал скоростной трамвайСмотреть фотографии
11:07
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поощряет творческие достижения молодых специалистовСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде сотрудники МЧС искали судоводителей-нарушителейСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде судят членов межрегионального "наркокартеля"Смотреть фотографии
10:28
Три человека пострадали в аварии у Волжской ГЭС
10:18
АО «КАУСТИК» в тройке лидеров среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округаСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области задержали “черного копателя” с арсеналом раритетного оружияСмотреть фотографии
08:54
Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возрослоСмотреть фотографии
17:24
Хлеб, макарошки и никаких обновок: жители Волгограда экономят на всем Смотреть фотографииCмотреть видео
16:29
В Волгограде 200 новобранцев приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:17
Жители Советского района Волгограда просят власти разбить сквер на месте «шанхая» экс-депутатаСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области в перевернувшейся легковушке погиб ребенок, двое взрослых пострадалиСмотреть фотографии
13:23
Крестный ход с мощами святого в Волгограде собрал в жару самых стойких (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:36
В Волгоградской области стекольщика балконов осудили за обман клиентовСмотреть фотографии
11:43
Сильная жара никак не пускает большегрузы в Волгоградскую и Ростовскую областьСмотреть фотографии
11:24
Камиль Ренатович из фильма «День выборов» грозится стать мэром Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
В Волгограде судят водителя за ДТП с тремя погибшимиСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде пьяный водитель угрожал пистолетом полицейскому, чтобы сохранить праваСмотреть фотографии
21:41
В Волгограде уходят в небытие исторические сталинградские оградыСмотреть фотографии
21:33
Жизнь в изоляции: под Волгоградом жителей села оставили наедине с транспортной проблемойСмотреть фотографии
19:12
В Волгоградской области сельские депутаты устроили разнос регоператоруСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области открыт сезон тихой охоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
15:02
Африканская жара в Волгоградской области и Крыму мобилизовала военных и авиациюСмотреть фотографии
14:56
«Наглость – второе счастье»: в Волгограде хозяева установленных под покровом ночи киосков игнорируют УК и прокуратуруСмотреть фотографииCмотреть видео
13:15
Волгоградская область встретила лето в пожароопасной обстановке из-за жары за 40 градусовСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области наркоторговцам из Самары грозит пожизненное заключениеСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде накануне Дня защиты детей скончался 11-летний мальчикСмотреть фотографии
10:59
Косят и травят: в Волгоградской области вышли на борьбу с дикорастущей коноплейСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области пожилая «гонщица» улетела в кюветСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 