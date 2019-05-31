В Волгограде из-за нештатной ситуации жителям более 60 домов не хватает воды

Общество 31.05.2019 17:39
1656 0
31.05.2019 17:39
Из-за нештатной ситуации на насосной станции часть домов Краснооктябрьского района Волгограда снабжается питьевой водой на пониженном давлении, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Концессии водоснабжения». Причины, по которым произошел скачок в системе электроснабжения водопроводной насосной станции, сейчас устанавливаются. Пока же к домам, в которых могут быть перебои с водоснабжением, организуется подвоз воды. Проблема затронула дом № 37 на проспекте Металлургов, дома 29, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 38, 39, 41 на улице Богунской, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6 на улице Северный Городок, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52; на улице Качалова, 3, 5, 6а, 7, 8, 9, 13, 15 по улице Поддубного, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39 по улице Туманяна и 9а по улице Еременко.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
28740 23
29.05.2019 10:20
12202 14
В Волгограде назвали самый опасный район для алиментщиков31.05.2019 17:21
В Волгограде историческое здание "желтого" дома снова будут ремонтировать31.05.2019 16:00
В Волгоградской и Ростовской областях из-за жары ограничено движение большегрузов31.05.2019 15:21
Понять и простить: мусорный регоператор объяснил срыв графика работы на юге Волгограда31.05.2019 14:02
Волгоград не попал в президентский указ о переименовании аэропортов31.05.2019 13:04
В Волгограде суд оставил под арестом еще одного лидера местной ячейки "Свидетелей Иеговы"31.05.2019 11:00
«Тысячи нарушений»: в Волгограде прокуроры разбирались с госзакупками и невыплатой зарплат30.05.2019 18:50
Мусорное дерево выросло на юге Волгограда благодаря «Управлению отходами»30.05.2019 16:26
"Жить можно": в бараке для первостроителей Волжского уходит пол из-под ног30.05.2019 16:01
«Профессионалы социального питания» поделились опытом с коллегами из 15 регионов России30.05.2019 14:08
Волгоградские депутаты хотят наказывать граждан за уклонение от заключения договоров на вывоз мусора30.05.2019 13:41
Президент России наградил прокурора Волгоградской области30.05.2019 12:43
На водоочистных сооружениях в Волгограде ликвидировали условную утечку хлора30.05.2019 12:07
В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцев30.05.2019 11:20
В Волгограде "дочку" "Газпрома" оштрафовали за нарушение сроков подключения жилого дома30.05.2019 10:48
Реклама