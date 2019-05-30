



Более пяти тысяч нарушений в сфере госзакупок выявлены прокуратурой в регионе за последние полтора года. Как рассказал ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, такие данные были озвучены сегодня на расширенной коллегии в областной прокуратуре. Внесено более 1,6 тысячи представлений, в суды поданы 75 исков. Также к административной и дисциплинарной ответственности привлечены около 1,5 тысячи лиц. Возбуждено 7 уголовных дел.

Представители надзорного ведомства отмечают, что нарушения допускались на всех этапах проведения государственных закупок.

Не менее важным вопросом, рассмотренным сегодня, стала и проблемы с задержками и невыплатами зарплат как полными, так и частичными. За полтора года были проведены порядка четырех тысяч проверок работодателей и выявлены около пяти тысяч нарушений. Самые частые из них: нарушения сроков выплаты, начисления зарплаты ниже минимальной, а также непредставление сведений о просроченной задолженности в органы государственного статистического учета. В результате внесены почти 3 тысячи актов прокурорского реагирования. Следственным комитетом возбуждено 44 уголовных дела по фактам невыплаты заработной платы. Также за это время благодаря работе прокуратуры, правоохранителей, сотрудников контролирующих органов и представителей власти удалось добиться уплаты работникам более 400 миллионов рублей зарплатного долга.

Этим вопросам прокуратура и следственные органы уделяют особое внимание. Что касается ситуации с невыплатами зарплат в регионе, то в апреле она стала предметом обсуждения на коллегии в министерстве труда и социальной защиты РФ. Тогда министр Максим Топилин заявил, что продолжает очень жестко контролировать эту тему.



