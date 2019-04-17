Долги по зарплате в Волгоградской области беспокоят министра РФ

Общество 17.04.2019 18:38
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17.04.2019 18:38
Ситуация с зарплатными долгами в Волгоградской области стала предметом обсуждения на коллегии в министерстве труда и социальной защиты РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте министерства, министр Максим Топилин подчеркнул, что ведомство в постоянном режиме через федеральную службу по труду и занятости продолжает «очень жестко эту тему контролировать и успехи есть». Министр рассказал, что принято решение на каждом заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) заслушивать по два наиболее отстающих в этом вопросе региона. Он сообщил, что, если в течение двух месяцев после рассмотрения на РТК ситуация не исправлена, к субъекту РФ будут применяться более серьезные меры. «Астраханская и Волгоградская области отчитывались на прошлом заседании. На следующем заседании приготовьтесь, пожалуйста, Чувашия и Кировская область», – сказал Максим Топилин.
На решение проблемы с задолженностью по заработной плате, по словам министра, также окажет влияние законопроект, который предусматривает наделение Роструда (инспекций по труду) полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. «Я очень надеюсь, что в весеннюю сессию мы его внесем в Госдуму, и в осеннюю сессию этот законопроект будет парламентариями и Советом Федерации одобрен», – отметил Максим Топилин.
Напомним, ситуация с долгами по зарплате в Волгоградской области остается острой. Так, по последним данным Росстата, в регионе этот показатель составляет более 165 миллионов рублей. Это самая высокая задолженность среди регионов ЮФО. Например, в Астраханской области долги составляют около 97 миллионов рублей. Самое тревожное, что ситуация в Волгоградской области не улучшается в течение нескольких последних месяцев. Как пояснили в Волгоградстате, в регионе задолженность по зарплате сложилась за счет организаций-банкротов. Так, по данным на 1 апреля 2019 года, 164,2 миллиона рублей не могут выплатить рабочим в ООО "ВЗБТ" (Дзержинский район Волгограда). Напомним, по сообщению СМИ, владеет Волгоградским заводом буровой техники Токай Керимов, гендиректор ОАО "Нафтагаз" через кипрский оффшор «Редзим Кампании ЛТД». Еще небольшая доля долгов приходится на два предприятия-банкрота - ОАО "Волгоградский судостроительный завод" (около 750 тысяч рублей) и МП "Балыклейское" в Дубовском районе - около 400 тысяч рублей. Всего в регионе 1671 человек, перед которыми имеется задолженность по зарплате.
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