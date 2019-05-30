



Жители дома №11 по ул. Калинина в поселке Краснооктябрьский в Волжском считают реальной угрозу для себя дальнейшее существование в бывшем бараке. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ, этот деревянный дом был построен еще в 1953 году как временное жилье для первостроителей Волжского.









Но за прошедшие с той поры десятки лет временное стало постоянным – только деревянные стены обложили кирпичом. Состояние дома жители считают ужасным. На первом этаже в квартирах прогнили полы и из-за просадки дома они находятся на земле; от сырости рассыпаются стены; на втором этаже перекошен пол, провисли потолки; на стенах трещины.













Жители не понимают, почему их дом до сих пор не признали аварийным. "Кому мы только не писали - и в администрацию Волжского, и нашим волжским депутатам, и в администрацию региона, и в областную прокуратуру - все только перекладывают наши обращения. Межведомственные комиссии обследовали наш дом формально, признавали, что дом не является аварийным. Так пожили бы здесь те, кто такое заключение дал! Последний раз мы обращались, чтобы еще раз назначили такую комиссию, в ноябре прошлого года. И до сих пор без ответа", - возмущаются жильцы.

Между тем, в настоящее время бывший барак включен в программу капремонта. На взгляд жителей, это будет бесполезная трата средств. "Утеплят, замажут треснувший фасад, проведут ремонт фундамента, которого по факту в доме нет, перекроют крышу. Но от этого дом не станет более безопасным" - считают жильцы. Изнутри дом просто разваливается, а жильцы люди боятся трагических последствий – аналогичных той, что произошла на днях в доме №8 по ул. Олимпийской, где обрушились перекрытия.











