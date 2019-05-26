В Волгограде запретили застройку ул. Советской





Установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Советской», в границах которых запрещено любое строительство, кроме прокладки и ремонта инженерных коммуникаций, сообщает ИА «Высота 102». Согласно приказу областного комитета госохраны объектов культурного наследия, под действие ограничительных мер попадает ул. Советская, 1 – 47. Свободная от застройки территория находится в границах от площади Примерения, расположенной на пересечении с ул. Краснознаменская, и до ул. Пражская.





На указанной территории, согласно документу, запрещается возведение объектов капитального строительства, за исключением прокладки или ремонта подземных инженерных коммуникаций при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих негативное влияние на объект культурного наследия. Также запрещена установка транспарантов-перетяжек, рекламных конструкций на крышах зданий, вывесок высотой более 0,6 м. при условии их размещения не выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа здания в виде объемных букв и знаков. Запрещается применение строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативное воздействие на объект культурного наследия. Не допускается и изменение существующего рельефа.

В приказе отмечается, что убытки, причиненные в связи с ограничением прав в связи с установлением зон охраны объекта культурного наследия, возмещаются региональным органом охраны объектов культурного наследия Волгоградской области в срок, предусмотренной статьей 57.1 Земельного кодекса РФ.

Справка. Застройка ул. Советской 1950-х годов является образцом послевоенной архитектуры восстановленного города. Дома выполнены в стиле советского неоклассицизма 1950-х годов. Комплекс застройки ул. Советской является памятником градостроительства и архитектуры того времени. Фасады зданий имеют богатый декор, соответствующий стилю советского неоклассицизма.



