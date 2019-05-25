Общество

В Волгограде появился первый дом образцового содержания

Общество 24.05.2019 15:07
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24.05.2019 15:07


Генеральный директор - председатель правления госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина поздравили жителей многоквартирного дома на улице Советской, 39 с победой в федеральном конкурсе «Дом образцового содержания». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, победителям вручили знак отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадную табличку. Это первый жилой дом в Волгограде, получивший столь высокую оценку от Фонда содействия реформированию ЖКХ.
«Это прекрасное событие, ваш дом — это историческая ценность, память. То, что он сохранился в таком прекрасном состоянии, — это заслуга волгоградцев, которые здесь жили с той поры, как его восстановили. Дому, как любому организму, нужно капитально ремонтироваться, и я громадные слова благодарности хочу выразить вашему управдому — благодаря ее большому вкладу это все получилось. Желаю, чтобы вы жили всегда счастливо и только радостные события здесь происходили», — обратился к жильцам Константин Цицин.
Здание на Советской, 39 было построено в 1934 году и входит в состав объектов культурного наследия регионального значения, образующих архитектурный ансамбль «Дом Павлова». Этот дом стал первым восстановленным после Сталинградской битвы. Поддерживать его в нормативном состоянии, создавать комфортные условия для проживающих сегодня — общая задача и управляющей компании, и самих жильцов.
Только за последние два года здесь были проведены работы по благоустройству внутридоровой территории и капитальному ремонту здания. Так, в 2017 году по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» здесь были установлены две детские площадки, новые лавочки и скамейки, приведены в порядок 2,9 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, восстановлены тротуары, смонтирована новая линия освещения. Силами жильцов проведено озеленение — радуют глаз красочные клумбы в палисадниках. В 2018 по программе капремонта регоператор полностью обновил кровлю и фасад.
Добавим, сегодня статус «Дом образцового содержания» присвоен 94 многоквартирным домам в 57 субъектах РФ. Из них двум – в Волгоградской области. Помимо легендарного Дома Павлова, в список самых благоустроенных МКД России входит девятиэтажка из Волжского, расположенная на улице Оломоуцкого, 35А.
Константин Цицин также вручил «Знак качества ЖКХ» директору ООО УК «Центрального района» Татьяне Першиной, в чьем управлении находится самая благоустроенная многоэтажка Волгограда.

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