В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры

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Общество 21.05.2019 15:58
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21.05.2019 15:58
Более 200 кустарников, свыше 20 крупномерных деревьев и несколько сотен цветов-многолетников агрономы высадили в мае в Центральном парке культуры и отдыха. Озеленение парка продолжается - в ближайшее время зеленые зоны агрономы дополнят разными видами лилейников, астр, ирисов, флоксов и другими сортами растений, которые в зиму образуют сухоцветы. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, они создадут сложные многоцветные композиции от красно-желто-оранжевых оттенков до бело-фиолетово-синих. Только этой весной на центральной аллее появится порядка десяти цветников на площади 1000 квадратных метров.
Первые крупномерные 20-летние клены краснолистные, сакуры и гингко появились на площадке у колеса обозрения. Высота деревьев составляет от 4,5 до 8 метров. Ранее у аттракциона были высажены сосны, тисы, туи, можжевельники, липы, магнолии, лаванда, розы, а также гортензии, которые непрерывно цветут до наступления заморозков. У скейт-парка «прописку» получили 6-метровые березы и ели, а на территории зоны аттракционов – образующие пышную крону березы Юнги, высаженные в стилизованные деревянные кашпо.
«Посадочный материал доставляется из питомников с хорошо сформированной корневой системой и земляным комом, все растения уже акклиматизированы к условиям Волгоградского региона и готовы к пересадке. После высадки деревья закрепляют растяжками, которые снимают после того, как они полностью примутся. Всем растениям обеспечивается регулярный полив с влажностью почвы не менее 75%, их обрабатывают препаратами, чтобы минимизировать стресс, и при необходимости препаратами от болезней», - рассказала ландшафтный архитектор ООО «Парк» Ольга Медведицкова.
Всего с начала посадочного сезона в этом году в ЦПКиО высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников, центральную аллею дополнили более 300 кустов английских роз. Для ухода за ними в 2018 году смонтировано 6,7 тысячи метров современного поливочного водопровода, в текущем году инвестор проложит еще порядка 16 тысяч метров.
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