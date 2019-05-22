Общество
Главное

В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры

Общество 21.05.2019 15:58
467 0
21.05.2019 15:58

Более 200 кустарников, свыше 20 крупномерных деревьев и несколько сотен цветов-многолетников агрономы высадили в мае в Центральном парке культуры и отдыха. Озеленение парка продолжается - в ближайшее время зеленые зоны агрономы дополнят разными видами лилейников, астр, ирисов, флоксов и другими сортами растений, которые в зиму образуют сухоцветы. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, они создадут сложные многоцветные композиции от красно-желто-оранжевых оттенков до бело-фиолетово-синих. Только этой весной на центральной аллее появится порядка десяти цветников на площади 1000 квадратных метров.
 Первые крупномерные 20-летние клены краснолистные, сакуры и гингко появились на площадке у колеса обозрения. Высота деревьев составляет от 4,5 до 8 метров. Ранее у аттракциона были высажены сосны, тисы, туи, можжевельники, липы, магнолии, лаванда, розы, а также гортензии, которые непрерывно цветут до наступления заморозков. У скейт-парка «прописку» получили 6-метровые березы и ели, а на территории зоны аттракционов – образующие пышную крону березы Юнги, высаженные в стилизованные деревянные кашпо.
«Посадочный материал доставляется из питомников с хорошо сформированной корневой системой и земляным комом, все растения уже акклиматизированы к условиям Волгоградского региона и готовы к пересадке. После высадки деревья закрепляют растяжками, которые снимают после того, как они полностью примутся. Всем растениям обеспечивается регулярный полив с влажностью почвы не менее 75%, их обрабатывают препаратами, чтобы минимизировать стресс, и при необходимости препаратами от болезней», - рассказала ландшафтный архитектор ООО «Парк» Ольга Медведицкова.
Всего с начала посадочного сезона в этом году  в ЦПКиО высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников, центральную аллею дополнили более 300 кустов английских роз. Для ухода за ними в 2018 году смонтировано 6,7 тысячи метров современного поливочного водопровода, в текущем году инвестор проложит еще порядка 16 тысяч метров.
            

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
21443 0
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион
24.04.2019 15:25
25143 15
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
25.04.2019 18:06
13539 3
Общество
21.05.2019 19:45
Общество 21.05.2019 19:45
560 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 17:18
Общество 21.05.2019 17:18
2585 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 16:48
Общество 21.05.2019 16:48
618 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 14:07
Общество 21.05.2019 14:07
712 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 13:16
Общество 21.05.2019 13:16
6340 5 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 12:33
Общество 21.05.2019 12:33
1176 9 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:48
Общество 21.05.2019 09:48
5436 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:07
Общество 21.05.2019 09:07
1666 17 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 16:14
Общество 20.05.2019 16:14
1737 13 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 15:44
Общество 20.05.2019 15:44
1555 14 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 14:29
Общество 20.05.2019 14:29
27790 23 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 12:59
Общество 20.05.2019 12:59
773 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 12:18
Общество 20.05.2019 12:18
1100 3 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 11:34
Общество 20.05.2019 11:34
987 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.05.2019 14:21
Общество 19.05.2019 14:21
7119 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеютСмотреть фотографииCмотреть видео
19:45
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:17
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центровСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пройден пик скудного половодьяСмотреть фотографии
17:18
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружияСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”Смотреть фотографии
16:22
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры
15:12
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушкаСмотреть фотографии
15:10
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсникаСмотреть фотографии
14:51
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:26
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналкуСмотреть фотографии
14:07
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в КемеровоСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»Смотреть фотографии
13:16
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жильеСмотреть фотографии
13:06
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефонаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде труд дорожников уходит в пустотуСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистовСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:48
В судах Волгоградской области - новые назначенияСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМаСмотреть фотографии
08:34
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонамиСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойноСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 