В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье





Заплатить волгоградской семье компенсацию за изъятую у них комнату обязал Тракторозаводский районный суд администрацию Волгограда. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, ранее семья с двумя несовершеннолетними детьми жила в комнате в общежитии в доме №20 по улице Жолудева. Однако в 2012 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. После этого волгоградцы переехали, но у них оставались права собственности на комнату в общежитии. В 2014 году они получили письмо из департамента по жилищной политике администрации Волгограда. Там сообщалось, что принято решение об изъятии у них аварийной жилплощади в связи со сносом здания. За комнату площадью 15,2 квадратных метра им предложили 702 тысячи рублей компенсации. Члены семьи подписали необходимые документы и отправили их в горадминистрацию. Однако денег они не получили. И позднее обратились с иском в суд.

На суде представитель администрации Волгограда пояснила, что денег на выкуп жилплощади в бюджете нет. Тем не менее суд обязал горадминистрацию заключить с семьей соглашение об изъятии комнаты и в трехмесячный срок найти деньги для компенсации. Правда, сейчас комнату оценили в 453 тысячи рублей. Также с муниципалитета взыскали 25 тысяч рублей, потраченные на проведение судебной экспертизы по оценке стоимости помещения, долю в общем имуществе и земельном участке. Решение в силу еще не вступило.

Ранее информагентство не раз сообщало о судьбе злополучных домов №14, №16, №18 и №20 на улице Жолудева. Часть из них уже расселены. Так, переселение из дома №14 началось после того, как в душевой от удара током погиб один из жильцов. Прошлой осенью огонь почти уничтожил пустое строение. Дом №20 сейчас постепенно разрушается. В апреле “Высота 102” сообщало, что расселения ждут жильцы дома №18. К слову, жителям аварийных домов №14 и №20 по ул. Жолудева в этом году должны предоставить новое жилье в рамках вступившей в действие в этом году новой программы расселения обитателей аварийных бараков.



