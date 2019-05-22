Общество

В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье

Общество 21.05.2019 13:16
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21.05.2019 13:16


Заплатить волгоградской семье  компенсацию за изъятую  у них комнату  обязал Тракторозаводский районный суд администрацию Волгограда. Как рассказали сегодня  ИА “Высота 102”  в пресс-службе судебной инстанции, ранее семья с двумя несовершеннолетними детьми жила в комнате в общежитии  в доме №20 по улице Жолудева. Однако в 2012 году здание признали аварийным  и подлежащим сносу.  После этого волгоградцы переехали, но у них оставались права собственности на комнату в общежитии. В 2014 году они получили письмо из департамента по жилищной политике администрации Волгограда. Там сообщалось, что принято решение об изъятии у них аварийной жилплощади  в связи со сносом здания.  За комнату площадью 15,2 квадратных метра им предложили  702 тысячи рублей компенсации. Члены семьи подписали необходимые документы и отправили их в горадминистрацию. Однако денег они не получили.  И позднее  обратились с иском в суд.
На суде представитель администрации Волгограда пояснила, что денег на выкуп жилплощади в бюджете  нет. Тем не менее суд обязал горадминистрацию заключить с семьей соглашение об изъятии комнаты и в трехмесячный срок найти деньги для компенсации. Правда,  сейчас комнату оценили в 453 тысячи рублей. Также с муниципалитета взыскали 25 тысяч рублей, потраченные  на проведение судебной экспертизы по оценке стоимости  помещения,  долю в общем имуществе и земельном участке. Решение в силу еще не вступило.
Ранее информагентство не раз сообщало  о судьбе злополучных домов №14, №16, №18 и №20 на улице Жолудева. Часть из них  уже расселены. Так, переселение из дома №14 началось после того, как в душевой от удара током погиб один из жильцов. Прошлой осенью огонь почти уничтожил пустое строение. Дом №20 сейчас постепенно разрушается. В апреле “Высота 102” сообщало, что расселения ждут жильцы дома №18. К слову, жителям аварийных домов №14 и №20 по ул. Жолудева  в этом году должны предоставить новое жилье в рамках  вступившей в действие в этом году новой программы расселения обитателей аварийных бараков.

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