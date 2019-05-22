Общество

В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМа

Общество 21.05.2019 09:07
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21.05.2019 09:07


Здание Центрального универмага обследуют на предмет определения его технического состояния. Как сообщает ИА «Высота 102», фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» объявил поиск подрядчика на выполнение комплекса работ стоимостью почти в 900 тысяч рублей. Главная цель предстоящего исследования – подготовка исходных данных для разработки срочных противоаварийных мероприятий по сохранению объекта и выполнения приспособления здания для современного использования в качестве массово-культурного учреждения. В частности, исполнителю предстоит оценить динамику коррозионных процессов в строительных конструкциях, параметры дефектов и повреждений,  пригодность строительных конструкций для дальнейшей эксплуатации.
Напомним, здание Центрального универмага, в подвале которого 38 мотострелковая бригада полковника Бурмакова взяла в плен штаб вражеской группировки войск в 1943 году, является объектом культурного наследия федерального значения. «Черные дни» для универмага начались в 2011 году, когда по инициативе экс-губернатора Волгоградской области Анатолия Бровко арендаторов изгнали из здания ЦУМа. Бывший глава региона решил отдать помещения универмага под проект «Победа», под который прежние власти региона хотели получить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета. Мыльный проект лопнул еще на стадии задумки, а вот «осиротевшее» здание стало стремительно разрушаться, в частности, здесь вышла из строя система отопления, в результате чего сотрудники расположившегося здесь комитета по культуре Волгоградской области пережили в своих кабинетах не одну холодную зиму. Сейчас здание ЦУМа после длительных судебных процессов возвращено в государственную собственность и находится в оперативном управлении Волгоградского областного краеведческого музея. 

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