В Волгограде подросток-велосипедист пострадал в ДТП с "KIA Sportage"





Юный любитель велоспорта пострадал в ДТП в Дзержинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло накануне днем, около половины второго, у дома №69/1 по улице Ангарской. По предварительным данным, 41-летний водитель кроссовера “KIA Sportage” сбил 14-летнего велосипедиста. Случилось это, когда автомобилист выезжал с территории, прилегающей к дому. В результате столкновения школьнику понадобилась медпомощь, и он обратился в больницу.