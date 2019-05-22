В Волгоград экстренно доставили сильно обожженного школьника





Ребенка с сильными ожогами доставили сегодня вертолетом в Волгоград из Урюпинска. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, у 11-летнего мальчика огнем обожжена верхняя часть ног, как спереди, так и сзади. Врачи диагностировали у него ожоги 1, 2 и 3 степеней, а также ожоговый шок. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в БСМП №25.

Информация о случившемся уточняется.