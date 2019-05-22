Общество 15.05.2019 17:09
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15.05.2019 17:09
Свыше 500 деревьев и кустарников, выращенных в Волгограде, осенью переселятся в парки и скверы города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, зеленые насаждения поставит питомник растений, открытый в 2018 году на базе МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района». К пересадке готовы дубы, сосны, айлант, каштаны, церсис, березы, катальпы и другие саженцы.
Первые растения из муниципального учреждения уже высадили этой весной рядом со школами, детским садами, во дворах жилых многоквартирных домов и в парке «Юбилейный». Площадь питомника составляет 5 тысяч квадратных метров. Здесь выращивают собственный посадочный материал, адаптированный к местному климату. Также здесь готовят для высадки многолетники, в том числе розы, пионы травянистые и юкку.
Центр озеленения стал вторым муниципальным учреждением после "Горпитомника", которое создано в Волгограде в последние годы для восстановления зеленого фонда, сформированного более 40 лет назад. Долгое время организациям, занимающимся благоустройством Волгограда, приходилось закупать саженцы за пределами города.
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