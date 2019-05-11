Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
Общество 11.05.2019 08:27
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11.05.2019 08:27
Родственники Антона Шилова из Руднянского района Волгоградской области только сейчас вздохнули с облегчением – 39-летнему мужчине, который был одним из пассажиров злополучного рейса «Москва-Мурманск», стало легче и к нему стали пускать близких. Как рассказал ИА «Высота 102» дядя Антона Николай Иванович Дроботов, он и другие родственники были шокированы тем, что случилось с его племянником. «Антон сейчас живет в Москве, а родился в Волгоградской области, заканчивал Жирновский нефтяной техникум. Он работает в крупной нефтяной компании, ездит по командировкам постоянно, в том числе и за границу. И в Мурманск он летел по рабочим делам. Его провожали два брата. Только они уехали из аэропорта и тут передают, что случилась такая трагедия. Они обратно. Антону не повезло – он получил ожоги дыхательных путей, отравился дымом. Но слава Богу, все-таки живой», - говорит Николай Иванович.
По словам жителя Рудни, Антона он и его родные все-таки увидели по телевизору. «Его навещала министр Вероника Скворцова. Хотя его лицо и скрыли, мы его сразу узнали по комплекции», - говорит Николай Иванович.
Напомним, в авиакатастрофе с самолетом «Москва-Мурманск» погиб 41 человек. Самолет SSJ-100 загорелся при приземлении 5 мая в аэропорту Шереметьево, выбраться из салона смогли не все. Возбуждено уголовное дело, рассматривается несколько причин трагедии, начиная от неправильных действий пилотов и заканчивая неблагоприятными погодными условиями. На борту самолета находились жители Волгоградской области – 31-летний Дмитрий Харинин, 59-летний Владимир Гончаров, которые, хотя и надышались дымом, отказались от госпитализации. В больницу в городе Красногорске попал Василий Печников. Как выяснилось, среди госпитализированных есть еще один уроженец Волгоградской области.
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