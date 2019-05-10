



В Волгоградской области тренеры английского клуба «Челси» проведут мастер-классы для юных футболистов города Новоаннинского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, компания «Каргилл» совместно с ФК «Челси» проводит неделю футбола в России. Тренеры детской команды ФК «Челси», который входит в английскую премьер-лигу, поделятся своими знаниями и мастерством на тренировках для школьников и учащихся колледжей, во время мастер-классов и товарищеских игр детских футбольных команд.

13-14 мая встречи тренеров именитого клуба с юными спортсменами пройдут в городе Новоаннинском Волгоградской области, где компания «Каргилл» реализовала крупный инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного завода. Детские тренеры «Челси» в течение двух дней пребывания в Новоаннинском планируют провести встречи и мастер-классы в школах районного центра, сельскохозяйственном колледже, в Филоновском детском доме. Также в программе — спортивный фестиваль и встреча с журналистами.

Елена Зосимова, глава представительства «Каргилл» в России, выразила признательность ФК «Челси» за участие в проекте. «Тренеры «Челси» смогут увидеть, как развивается детский футбол в России на пике интереса к этому виду спорта после Чемпионата мира 2018 года. Старший тренер ФК «Челси» Кит Хармс считает, что «такие визиты помогают научить юных футболистов использовать энергию спорта для развития собственного потенциала, для достижения своей заветной мечты», - заявила она.



