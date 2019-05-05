Происшествия

В Волгограде мужчина выпал из окна

Происшествия 05.05.2019 10:39
751 0
05.05.2019 10:39


44-летний мужчина получил многочисленные травмы, выпав со 2 этажа дома № 6 на улице Баумана в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Происшествие произошло накануне около 17.30. Информация уточняется.

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