В Волгограде мужчина выпал из окна

Происшествия 05.05.2019 10:39
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05.05.2019 10:39
44-летний мужчина получил многочисленные травмы, выпав со 2 этажа дома № 6 на улице Баумана в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Происшествие произошло накануне около 17.30. Информация уточняется.
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