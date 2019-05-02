В Волгоградской области заморозки угрожают плодовым культурам

Общество 02.05.2019 11:02
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02.05.2019 11:02
Сегодня в Волгоградской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1..-3 градусов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечается, что в отдельных районах Волгоградской области сохраняется неблагоприятные условия для цветущих плодовых культур из-за заморозков на почве. Ранее условия для плодовых культур также были неблагоприятными из-за понижения температуры до минусовых отметок в утренние и ночные часы. В Северо-Кавказском УГМС сообщают, что такая погода отмечается в Волгоградской области и в отдельных районах Ростовской области.
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