



Сегодня Андрей Пчелин сложил с себя полномочия председателя совета депутатов Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области и вышел из депутатского корпуса. Как сообщили ИА «Высота 102» в совете депутатов, его примеру последовали и все остальные депутаты – всего 9 человек. Соответствующие заявления направлены главе Калачевского района Петру Харитоненко. Как говорится в заявлении, подписанным Андреем Пчелиным, поводом для этого стала реорганизация Приморской основной школы, которую решением районных властей сделали филиалом МКОУ «Октябрьский лицей». «Сделано это было вопреки мнению жителей, которые выступали против, а также позиции сельских депутатов. Сегодня мне стало известно, что это – свершившийся факт. Считаю игнорирование обращения совета депутатов, которое было направлено на защиту интересов сельских жителей и выражение мнения избирателей, касательно социального объекта в сельской местности, антинародным и бесчеловечным», - заявил Андрей Пчелин.

Жители уверены, что теперь судьба Приморской основной школы печальна. Повод для таких опасений есть. Так, школа в хуторе Колпачки, который наряду с хутором Тихоновкой входит в Приморское сельское поселение, также сначала стала филиалом другого образовательного учреждения, а потом ее закрыли. Причем для закрытия филиала уже не понадобилось мнение жителей. Теперь в здании школы живут рабочие агропромышленного холдинга. «На здание нашей школы тоже уже засматриваются – у нас есть информация, что ее тоже продадут. Детям тогда придется ездить в другую школу километров за 30. Людей возмущает, что к их мнению никто не прислушивается. Мы сделали все, чтобы отстоять школу, но, если районные власти действуют вопреки воле народа, то мы в знак протеста решили сложить с себя полномочия депутатов», - заключил Андрей Пчелин.

Пока реакция районных властей на самороспуск совета народных депутатов Приморского сельского поселения неизвестна.



