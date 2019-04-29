Общество 29.04.2019 15:17
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29.04.2019 15:17
Икона Божией Матери "Экономисса", написанная монахами Святой горы Афон, прибывает в Волгоград. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградской епархии РПЦ, перед этой иконой молятся в материальной нужде, в семейных неурядицах, при начале важного дела, как в пределах семьи, так и государства. Святой образ доставят в Волгоград по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Находится икона будет в храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Ворошиловском районе Волгограда с 30 апреля по 12 мая.
Отметим, что эту икону привозят в Волгоград уже не в первый раз. Горожане ранее сообщали о чудесах, которые происходили с ними после молитвы у этого образа Божией Матери.
Справка. Божья Матерь "Экономисса" - редкая икона горы Афон, спасительница православных от банкротства. Эта икона имеет интересную и необычную, немного мистическую историю. Согласно преданию, история "Экономиссы" началась в X веке, когда на горе Афон разразился страшный голод. Монахи покинули обитель, старец Афанасий последним решился уйти из монастыря. По дороге ему встретилась женщина, которая вопрошала его о том, куда он путь держит. Удивившийся появлению женщины на этой земле, Афанасий, в свою очередь, поинтересовался у незнакомки о ней. На что женщина ответила, что знает Афанасия и может помочь ему. А на вопрос о себе ответила, что она - та, чьим именем он назвал свою обитель. Афанасий ударил в камень, и из него с шумом потекла вода. Когда он вернулся в обитель, то нашел, что все кладовые доверху наполнены всем необходимым. Вода же до сих пор истекает из того места, где находился камень.
К этой иконе обращаются верующие, прося о том, чтобы уладились проблемы, связанные с финансовым кризисом, безденежьем и увольнениями.
Фото с сайта Волгоградской епархии
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