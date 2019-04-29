Многодетные в Волгоградской области получили право на льготы по земельному налогу

Общество 29.04.2019 11:04
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29.04.2019 11:04
Социально значимые поправки в налоговое законодательство с учетом Послания президента РФ введены в апреле текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, в частности, дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу получили физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Введенная льгота позволяет уменьшить земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м для одного земельного участка. Применять налоговый вычет можно будет уже с начала налогового периода 2018 года. В сводных налоговых уведомлениях по имущественным налогам, которые граждане получат в 2019 году, данные вычеты должны быть учтены.
В УФНС отмечают, что для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, льгота будет применена автоматически. В случае, если данные о количестве детей у физического лица отсутствуют в налоговых органах, многодетные граждане могут обратиться в любую инспекцию за предоставлением льготы с заявлением по установленной форме. Его можно подать до 1 июня 2019 года, то есть до начала массового расчета имущественных налогов за 2018 год. За вычетом можно обратиться и после этой даты. В этом случае будет проведен перерасчет налогов и направлено уточнённое налоговое уведомление.
Отмечается, что изменения произошли и в расчете земельного налога. В 2019 году земельный налог будет рассчитан по новым правилам, согласно которым прирост суммы налога за текущий период не может составлять более 10 % по отношению к предыдущему периоду. То есть по отношению к сумме налога, исчисленной в 2018 году.
Исключение составят участки для жилищного строительства, при расчете налога, по которым применяется повышающий коэффициент из-за их несвоевременной застройки.
Налоговики также сообщают, что с налогового периода 2018 года в НК РФ включено правило предоставления налоговых льгот физическим лицам в "проактивном порядке", т.е без заявлений в налоговый орган. Такой порядок представления льгот относится к таким категориям налогоплательщиков, как пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста, многодетные граждане, и другие лица, имеющие право на льготу, в том числе в виде налогового вычета. Если налогоплательщик из вышеуказанных категорий не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от неё, льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.
Новый порядок предоставления льгот не исключает подачу заявления налогоплательщиком в традиционном виде. Заявление можно подать через сайт ФНС России, предоставить непосредственно в инспекцию либо направить по почте.
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