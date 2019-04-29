Волжские пивовары вышли на субботник

Общество 29.04.2019 09:19
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29.04.2019 09:19
В традиционном месячнике по благоустройству, который стартовал в апреле в Волжском, приняли участие сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский, сообщает ИА «Высота 102».
Пивовары провели мероприятия по уборке парковой территории у завода вдоль улицы Пушкина. Более тридцати сотрудников благоустроили зеленую зону, убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья. К 65-летию Волжского в качестве подарка родному городу были высажены более двухсот деревьев нескольких видов: «Липа крупнолистная», «Рябина дуболистная» и «Дуб красный».
Волжские пивовары уверены, что поддерживать чистоту и порядок города должны не только муниципальные власти, но и сами горожане. Весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании AB InBev Efes, начиная с 2002 года. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а также глобальной стратегии корпоративной социальной ответственности.
Компания проводит экологические и социальные проекты в российских регионах, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей и развивает культуру ответственного потребления алкоголя.
«Одно из приоритетных направлений компании – бережное и ответственное отношение к природе. В преддверии майских праздников и юбилея города хочется, чтобы наш город выглядел красивым. Мы ежегодно с большим удовольствием принимаем участие в городском месячнике по благоустройству территорий. Кроме того, субботник – это отличное мероприятие, чтобы объединить людей и сделать мир лучше!», – прокомментировал событие Игорь Гайдым, исполнительный директор Волжского филиала AB InBev Efes.
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