Волжские пивовары вышли на субботник





В традиционном месячнике по благоустройству, который стартовал в апреле в Волжском, приняли участие сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский, сообщает ИА «Высота 102».

Пивовары провели мероприятия по уборке парковой территории у завода вдоль улицы Пушкина. Более тридцати сотрудников благоустроили зеленую зону, убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья. К 65-летию Волжского в качестве подарка родному городу были высажены более двухсот деревьев нескольких видов: «Липа крупнолистная», «Рябина дуболистная» и «Дуб красный».

Волжские пивовары уверены, что поддерживать чистоту и порядок города должны не только муниципальные власти, но и сами горожане. Весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании AB InBev Efes, начиная с 2002 года. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а также глобальной стратегии корпоративной социальной ответственности.





Компания проводит экологические и социальные проекты в российских регионах, уже более 9 лет реализует проект «Обустроим родники вместе!», работает над повышением энергоэффективности производства, сокращением использования воды на литр готовой продукции, поддерживает локальных сельхозпроизводителей и развивает культуру ответственного потребления алкоголя.