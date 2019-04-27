Общество

Грозы и дожди ожидаются в Волгоградской области

Общество 27.04.2019 20:43
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27.04.2019 20:43


Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Волгоградской области завтра, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ГУ МСЧ по региону. Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, в воскресенье ожидается  западный и юго-западный ветер 6-11 метров в секунду, местами при грозах порывы ветра могут достигать скорости 16 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15º; днем +17...+22º, местами до +27º.

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