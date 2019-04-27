Общество

В Волгограде чиновникам присудили 100 тысяч рублей штрафа за плохое содержание дорог

Общество 27.04.2019 16:53
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27.04.2019 16:53


Штраф в сумме 100 тысяч рублей присудили департаменту городского хозяйства администрации Волгограда за плохое содержание дорог в южной части города. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Ворошиловского райсуда Волгограда, к административной ответственности по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ чиновников привлек инспектор государственного дорожного надзора. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог было выявлено на улицах Моцарта, Фатеева, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. генерала Романенко, ул. им. Довженко, ул. им. Кагальникского, Бахтурова, ул. им. Якуба Колоса, на дороге у парка им. Ю. Гагарина, проспекте Столетова и др. Это более двух десятков дорожных объектов, которые находятся на окраине Красноармейского района или в промзоне. На судебное разбирательство стороны не явились, дело было рассмотрено без участия инспектора дорнадзора и представителей ответчика. Как было установлено судом, практически на всех улицах, указанных в административном протоколе, имеются дефекты в дорожном покрытии в виде выбоин, трещин, просадок, отсутствуют дорожные знаки и разметка, имеются песчано-грунтовые наносы. При этом, к примеру, на ул. Фатеева, ул. им. композитора Танеева, проспекте Столетова расположены школы и детские сады. Есть социальные объекты и на других улицах, состояние которых угрожает безопасности дорожного движения, сопутствует совершению дорожно-транспортных происшествий.
Суд посчитал виновность городского департамента городского хозяйства в административном правонарушении полностью доказанной. Постановление может быть обжаловано в Волгоградском облсуде.

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