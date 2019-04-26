В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофы

Общество 26.04.2019 10:56
3413 3
26.04.2019 10:56
Сегодня День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Как сообщает ИА «Высота 102», на митинг в Волгограде по традиции собрались участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Эта невиданная по своим масштабам техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Авария и пожар на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС привели к радиоактивному загрязнению огромного пространства в 150 тысяч кв. м. В зоне заражения оказались густонаселенные районы Украины, Белоруссии и России. По некоторым данным, в результате чернобыльской трагедии пострадали более 9 млн. человек. Для ликвидации последствий аварии и работы в зоне заражения были мобилизованы 600 тысяч советских граждан, в том числе более 5 тысяч волгоградцев.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
79703 0
30.03.2019 18:46
40911 0
06.04.2019 21:43
29242 0
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей26.04.2019 13:24
На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметка26.04.2019 12:01
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшим тренерами под открытым небом26.04.2019 12:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в столицу Дагестана26.04.2019 12:00
Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВ26.04.2019 10:54
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт25.04.2019 18:06
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадал25.04.2019 16:31
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»25.04.2019 14:44
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)25.04.2019 10:05
Жители Волгоградского региона болеть стали реже, но… дольше25.04.2019 09:03
В сквере у волгоградского завода «Красный Октябрь» разобьют французский парк25.04.2019 08:23
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофор24.04.2019 17:32
В Волгограде объявили вне закона интернет-пособия для магазинных воров24.04.2019 16:13
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион24.04.2019 15:25
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери24.04.2019 14:57
Реклама