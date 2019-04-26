В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофы









Эта невиданная по своим масштабам техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Авария и пожар на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС привели к радиоактивному загрязнению огромного пространства в 150 тысяч кв. м. В зоне заражения оказались густонаселенные районы Украины, Белоруссии и России. По некоторым данным, в результате чернобыльской трагедии пострадали более 9 млн. человек. Для ликвидации последствий аварии и работы в зоне заражения были мобилизованы 600 тысяч советских граждан, в том числе более 5 тысяч волгоградцев.





Сегодня День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Как сообщает ИА «Высота 102», на митинг в Волгограде по традиции собрались участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.