



Соревнования по ликвидации последствий ДТП начались в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в состязаниях приняли участие команды главных управлений ЮФО. Соревнования пройдут в течение всего дня под эгидой 370-летия пожарной охраны России.

На площадке около «Волгоград Арены» встретились 10 лучших команд по выполнению нормативов при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий из Севастополя, республик Адыгеи, Калмыкии и Крыма, Астраханской, Ростовской областей, Донского спасательного центра и ЮРПСО МЧС России. Участниками соревнования является и хозяйка площадки – сборная команда Волгоградской области. В настоящий момент команды приступили к выполнению нормативов по реагированию на дорожно-транспортное происшествие, в частности: деблокированию пострадавших, оказании им доврачебной помощи и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Самым зрелищным моментом стала резка корпусов машин для извлечения пострадавших из салона. Подведение итогов и награждение победителей соревнования пройдёт вечером сегодняшнего дня.



