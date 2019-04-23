Общество 23.04.2019 16:44
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23.04.2019 16:44
Сотрудники ФСИН и правозащитники, в том числе из Волгоградской области, сегодня обсудили проблему отказа осужденных в российских колониях от лечения опасных заболеваний из-за льгот. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, открытый разговор в формате видеоконференцсвязи состоялся с участием руководства ФСИН России, начальников территориальных органов ФСИН, членов Общественной палаты и общественных наблюдательных комиссий 83-х регионов страны. Для подавляющего большинства регионов сегодня вопрос таких "отказников" является актуальным. Все дело в том, что осужденные отказываются от лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и сифилиса, чтобы получить инвалидность и причитающиеся льготы. Также они рассчитывают выйти досрочно, попав под действие постановления правительства РФ №54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью".
На видеоконференции общественники для решения проблемы предложили привлекать осужденных к ответственности за отказ от лечения. Первый замдиректора ФСИН России Анатолий Рудый пояснил, что у ФСИН России нет права законодательной инициативы, но пообещал обратиться в Минюст и поднять данный вопрос на рабочей встрече с Минздравом.
На совещании были подняты и другие проблемные вопросы, касающиеся медицинского сопровождения осужденных, условий их содержания, социальной адаптации после освобождения.
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